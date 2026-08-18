سعر Numogram اليوم

السعر المباشر لمشروع Numogram (GNON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GNON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل GNON.

يحتل Numogram حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 110,150، مع عرض متداول قدره 1.00B GNON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GNON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.18181، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك GNON بمقدار -0.59% خلال الساعة الماضية و+0.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 207.50.

معلومات سوق Numogram (GNON)

القيمة السوقية $ 110.15K$ 110.15K $ 110.15K الحجم (24 ساعة) $ 207.50$ 207.50 $ 207.50 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 110.15K$ 110.15K $ 110.15K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Numogram هي $ 110.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 207.50. العرض المتداول لـ GNON يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 110.15K.