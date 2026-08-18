سعر NUMETAL اليوم

السعر المباشر لمشروع NUMETAL (NUMETAL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NUMETAL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NUMETAL.

يحتل NUMETAL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,320، مع عرض متداول قدره 98.75B NUMETAL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NUMETAL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NUMETAL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق NUMETAL (NUMETAL)

القيمة السوقية $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.32K$ 25.32K $ 25.32K إمداد دورة التداول 98.75B 98.75B 98.75B إجمالي العرض 98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632 98,747,208,802.30632

القيمة السوقية الحالية لـ NUMETAL هي $ 25.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NUMETAL يبلغ 98.75B، مع إجمالي عرض 98747208802.30632. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.32K.