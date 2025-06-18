سعر NullTrace (NULL)
سعر NullTrace (NULL) المباشر لليوم هو USD 0.00027435. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 274.33K. يتم تحديث سعر NULL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NullTrace الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر NullTrace خلال اليوم هو +55.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر NullTrace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NullTrace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NullTrace مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NullTrace مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+55.20%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NullTrace: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.12%
+55.20%
+31.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NullTrace is a Web and Telegram-based privacy bridge and SPL token mixer, untraceable cross-chain transactions as well as on-chain mixing. The platform prioritizes your privacy while rewarding $NULL holders with revenue share from bridge/mixer fees Referral Rewards: Invite others and receive 50% of their bridge fees 💰 $NULL holders receive revenue share which is generated by fees taken on bridges and mixes.
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