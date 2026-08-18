سعر NORUGGIES اليوم

السعر المباشر لمشروع NORUGGIES (NORUGGIES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NORUGGIES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NORUGGIES.

يحتل NORUGGIES حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,399، مع عرض متداول قدره 994.97M NORUGGIES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NORUGGIES بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NORUGGIES بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق NORUGGIES (NORUGGIES)

القيمة السوقية $ 22.40K$ 22.40K $ 22.40K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.40K$ 22.40K $ 22.40K إمداد دورة التداول 994.97M 994.97M 994.97M إجمالي العرض 994,970,996.407728 994,970,996.407728 994,970,996.407728

القيمة السوقية الحالية لـ NORUGGIES هي $ 22.40K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NORUGGIES يبلغ 994.97M، مع إجمالي عرض 994970996.407728. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.40K.