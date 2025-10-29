سعر Nirvana ANA المباشر اليوم هو 4.28 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ANA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ANA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Nirvana ANA المباشر اليوم هو 4.28 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ANA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ANA بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Nirvana ANA (ANA)

السعر المباشر لـ 1 ANA إلى USD:

$4.28
$4.28$4.28
+0.20%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
USD
مخطط أسعار Nirvana ANA (ANA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:45:23 (UTC+8)

معلومات سعر Nirvana ANA (ANA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 4.27
$ 4.27$ 4.27
24 ساعة منخفض
$ 4.29
$ 4.29$ 4.29
24 ساعة مرتفع

$ 4.27
$ 4.27$ 4.27

$ 4.29
$ 4.29$ 4.29

$ 5.22
$ 5.22$ 5.22

$ 3.9
$ 3.9$ 3.9

-0.00%

+0.29%

-1.57%

-1.57%

سعر Nirvana ANA (ANA) في الوقت الحقيقي هو $4.28. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ANA بين أدنى سعر $ 4.27 وأعلى سعر $ 4.29، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـANA على الإطلاق هو $ 5.22، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3.9.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ANA -0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.29% على مدار 24 ساعة، و -1.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nirvana ANA (ANA)

$ 32.78M
$ 32.78M$ 32.78M

--
----

$ 32.78M
$ 32.78M$ 32.78M

7.66M
7.66M 7.66M

7,662,306.960771
7,662,306.960771 7,662,306.960771

القيمة السوقية الحالية لـ Nirvana ANA هي $ 32.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANA يبلغ 7.66M، مع إجمالي عرض 7662306.960771. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.78M.

سجل سعر Nirvana ANA (ANA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nirvana ANA مقابل USD هو $ +0.0124345 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nirvana ANA مقابل USD هو $ -0.1520123320 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nirvana ANA مقابل USD هو $ -0.1811878080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nirvana ANA مقابل USD هو $ -0.329966212554082 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0124345+0.29%
30 يوم$ -0.1520123320-3.55%
60 يوم$ -0.1811878080-4.23%
90 يوم$ -0.329966212554082-7.15%

ما هو Nirvana ANA ( ANA )

Nirvana is the protocol of eternal value.

Its native token, ANA, is backed by protocol-owned USDC reserves. This gives ANA a mathematically assured floor price that can rise but never fall. The immutable exit liquidity is hardcoded into the smart contract itself, removing the need for external market makers. The result is a system for trustless and permanent value storage.

ANA is powered by an Assured Value Mechanism (AVM), which ensures that every token in circulation can always be redeemed for at least its floor price, verifying that the floor price is cryptographically and economically impenetrable.

Because its minimum value is mathematically verifiable, staked ANA can be used as collateral for loans with zero liquidation risk. ANA stakers also earn a share of protocol revenue, which means loans are effectively self-repaying.

Nirvana’s expansion, Samsara, brings this mechanism to a new class of on-chain derivatives called zenTokens.

Each zenToken is backed by a reserve asset and secured by its own AVM, giving it a verifiable, rising floor price denominated in that asset. For example, zenSOL is backed by SOL and ensures an impenetrable SOL-denominated floor price. As demand increases, the floor rises but it can never fall.

This structure enables a new kind of derivative—one that strengthens the utility and demand of its reserve while offering capital efficiency, magnified upside, and passive yield to holders.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Nirvana ANA (ANA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Nirvana ANA (USD)

كم ستكون قيمة Nirvana ANA (ANA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Nirvana ANA (ANA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Nirvana ANA.

تحقق الآن من توقعات سعر Nirvana ANA!

عملة ANA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Nirvana ANA (ANA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Nirvana ANA (ANA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ANA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Nirvana ANA (ANA)

كم يساوي Nirvana ANA (ANA) اليوم؟
سعر ANA المباشر في USD هو USD 4.28، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ANA إلى USD الحالي؟
سعر ANA إلى USD الحالي هو $ 4.28. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Nirvana ANA ؟
القيمة السوقية لعملة ANA هي $ 32.78M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ANA؟
العرض المتداول لتوكن ANA هو 7.66M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ANA؟
حقق ANA سعرًا قياسيًا قدره 5.22 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ANA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 3.9 ANA.
ما هو حجم تداول ANA؟
حجم تداول ANA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ANA هذا العام؟
قد يرتفع ANA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ANA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:45:23 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

