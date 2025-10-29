معلومات سعر Nirvana ANA (ANA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 4.27 $ 4.27 $ 4.27 24 ساعة منخفض $ 4.29 $ 4.29 $ 4.29 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 4.27$ 4.27 $ 4.27 24 ساعة مرتفع $ 4.29$ 4.29 $ 4.29 عالية طوال الوقت $ 5.22$ 5.22 $ 5.22 أدنى سعر $ 3.9$ 3.9 $ 3.9 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.29% تغير السعر (7 أيام) -1.57% تغير السعر (7 أيام) -1.57%

سعر Nirvana ANA (ANA) في الوقت الحقيقي هو $4.28. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ANA بين أدنى سعر $ 4.27 وأعلى سعر $ 4.29، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـANA على الإطلاق هو $ 5.22، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3.9.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ANA -0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.29% على مدار 24 ساعة، و -1.57% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nirvana ANA (ANA)

القيمة السوقية $ 32.78M$ 32.78M $ 32.78M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 32.78M$ 32.78M $ 32.78M إمداد دورة التداول 7.66M 7.66M 7.66M إجمالي العرض 7,662,306.960771 7,662,306.960771 7,662,306.960771

القيمة السوقية الحالية لـ Nirvana ANA هي $ 32.78M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANA يبلغ 7.66M، مع إجمالي عرض 7662306.960771. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.78M.