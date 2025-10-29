معلومات سعر Nexora (NEX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.241967 $ 0.241967 $ 0.241967 24 ساعة منخفض $ 0.257051 $ 0.257051 $ 0.257051 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.241967$ 0.241967 $ 0.241967 24 ساعة مرتفع $ 0.257051$ 0.257051 $ 0.257051 عالية طوال الوقت $ 0.405217$ 0.405217 $ 0.405217 أدنى سعر $ 0.235085$ 0.235085 $ 0.235085 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -2.33% تغير السعر (7 أيام) -7.02% تغير السعر (7 أيام) -7.02%

سعر Nexora (NEX) في الوقت الحقيقي هو $0.246386. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NEX بين أدنى سعر $ 0.241967 وأعلى سعر $ 0.257051، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNEX على الإطلاق هو $ 0.405217، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.235085.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NEX -0.18% على مدار الساعة الماضية، -2.33% على مدار 24 ساعة، و -7.02% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nexora (NEX)

القيمة السوقية $ 13.80M$ 13.80M $ 13.80M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 24.64M$ 24.64M $ 24.64M إمداد دورة التداول 56.00M 56.00M 56.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nexora هي $ 13.80M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NEX يبلغ 56.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 24.64M.