سعر NEWERA (NEWERA)
سعر NEWERA (NEWERA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.48K. يتم تحديث سعر NEWERA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NEWERA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 331.63
- تغيير سعر NEWERA خلال اليوم هو +3.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.18M
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خلال اليوم، كان سعر NEWERA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NEWERA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NEWERA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NEWERA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.94%
|30 يوم
|$ 0
|-13.44%
|60 يوم
|$ 0
|-96.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NEWERA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.31%
+3.94%
+1.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra.
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