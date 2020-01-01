توكنوميكس NEWERA (NEWERA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NEWERA (NEWERA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NEWERA (NEWERA) NewEra is a groundbreaking cryptocurrency at the intersection of artificial intelligence, electronic music, and blockchain technology. Designed for a digital age that craves immersive and dynamic experiences, NewEra infuses every transaction with a beat, letting users feel the pulse of the crypto world. AI-driven algorithms generate evolving soundscapes based on real-time trading data, creating a living soundtrack that reflects the mood and energy of the market. Each interaction, from minor transactions to major market shifts, adds to an ever-changing sonic environment that goes beyond typical crypto functions, fostering an audio-driven experience unique to NewEra. الموقع الرسمي: https://neweraonsol.xyz/ اشتر NEWERA الآن!

توكنوميكس NEWERA (NEWERA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NEWERA (NEWERA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.01K $ 11.01K $ 11.01K إجمالي العرض: $ 997.76M $ 997.76M $ 997.76M العرض المتداول: $ 997.76M $ 997.76M $ 997.76M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.01K $ 11.01K $ 11.01K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00192322 $ 0.00192322 $ 0.00192322 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0000075 $ 0.0000075 $ 0.0000075 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر NEWERA (NEWERA)

توكنوميكس NEWERA (NEWERA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NEWERA (NEWERA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NEWERA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NEWERA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NEWERA، استكشف السعر المباشر لتوكن NEWERA!

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