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سعر Neptune (NEPT) المباشر لليوم هو USD 0.295673 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.17K . يتم تحديث سعر NEPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neptune الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.62K - تغيير سعر Neptune خلال اليوم هو -5.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 531.56K

أداء سعر Neptune (NEPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neptune مقابل USD هو $ -0.0178957575099007 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neptune مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neptune مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neptune مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0178957575099007 -5.70% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Neptune (NEPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neptune: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.286744$ 0.286744 $ 0.286744 24 ساعة مرتفع $ 0.317674$ 0.317674 $ 0.317674 عالية طوال الوقت $ 0.404177$ 0.404177 $ 0.404177 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -5.70% تغير السعر (7 أيام) -5.91%

معلومات سوق Neptune (NEPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: