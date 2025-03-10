سعر Neptune (NEPT)
سعر Neptune (NEPT) المباشر لليوم هو USD 0.295673. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 157.17K. يتم تحديث سعر NEPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neptune الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.62K
- تغيير سعر Neptune خلال اليوم هو -5.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 531.56K
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خلال اليوم، كان سعر Neptune مقابل USD هو $ -0.0178957575099007 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neptune مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neptune مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neptune مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0178957575099007
|-5.70%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neptune: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-5.70%
-5.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets.
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