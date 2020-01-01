توكنوميكس Neptune (NEPT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Neptune (NEPT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Neptune (NEPT) Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets. الموقع الرسمي: https://nept.finance/ اشتر NEPT الآن!

توكنوميكس Neptune (NEPT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Neptune (NEPT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 391.00K $ 391.00K $ 391.00K إجمالي العرض: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M العرض المتداول: $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.404177 $ 0.404177 $ 0.404177 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.079424 $ 0.079424 $ 0.079424 السعر الحالي: $ 0.109019 $ 0.109019 $ 0.109019 معرفة المزيد عن سعر Neptune (NEPT)

توكنوميكس Neptune (NEPT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Neptune (NEPT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NEPT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NEPT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NEPT، استكشف السعر المباشر لتوكن NEPT!

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