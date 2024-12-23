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سعر Myro ($MYRO) المباشر لليوم هو USD 0.067562 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.48M . يتم تحديث سعر $MYRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Myro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.12M - تغيير سعر Myro خلال اليوم هو +1.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Myro ($MYRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Myro مقابل USD هو $ +0.00130623 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Myro مقابل USD هو $ -0.0289599108 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Myro مقابل USD هو $ -0.0239244473 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Myro مقابل USD هو $ -0.00860955244436244 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00130623 +1.97% 30 يوم $ -0.0289599108 -42.86% 60 يوم $ -0.0239244473 -35.41% 90 يوم $ -0.00860955244436244 -11.30%

تحليل سعر Myro ($MYRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Myro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.063133$ 0.063133 $ 0.063133 24 ساعة مرتفع $ 0.069825$ 0.069825 $ 0.069825 عالية طوال الوقت $ 0.442834$ 0.442834 $ 0.442834 تغير السعر (1 ساعة) +1.91% تغير السعر (1يوم) +1.97% تغير السعر (7 أيام) -28.18%

معلومات سوق Myro ($MYRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: