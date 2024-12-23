سعر Myro ($MYRO)
سعر Myro ($MYRO) المباشر لليوم هو USD 0.067562. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 67.48M. يتم تحديث سعر $MYRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Myro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.12M
- تغيير سعر Myro خلال اليوم هو +1.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M
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خلال اليوم، كان سعر Myro مقابل USD هو $ +0.00130623 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Myro مقابل USD هو $ -0.0289599108 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Myro مقابل USD هو $ -0.0239244473 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Myro مقابل USD هو $ -0.00860955244436244 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00130623
|+1.97%
|30 يوم
|$ -0.0289599108
|-42.86%
|60 يوم
|$ -0.0239244473
|-35.41%
|90 يوم
|$ -0.00860955244436244
|-11.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Myro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.91%
+1.97%
-28.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Myro the dog: Named after Solana Co-Founder Raj Gokal’s dog Myro.
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