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سعر MORRIS (MORRIS) المباشر لليوم هو USD 0.00123272 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.22M . يتم تحديث سعر MORRIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MORRIS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.55K - تغيير سعر MORRIS خلال اليوم هو +20.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر MORRIS (MORRIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MORRIS مقابل USD هو $ +0.00021101 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MORRIS مقابل USD هو $ -0.0008069197 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MORRIS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MORRIS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00021101 +20.65% 30 يوم $ -0.0008069197 -65.45% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MORRIS (MORRIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MORRIS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00139734$ 0.00139734 $ 0.00139734 عالية طوال الوقت $ 0.00850941$ 0.00850941 $ 0.00850941 تغير السعر (1 ساعة) -1.10% تغير السعر (1يوم) +20.65% تغير السعر (7 أيام) -57.38%

معلومات سوق MORRIS (MORRIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: