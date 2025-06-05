سعر MOONUT (MOONUT)
سعر MOONUT (MOONUT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.45K. يتم تحديث سعر MOONUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOONUT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MOONUT خلال اليوم هو -2.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.22M
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خلال اليوم، كان سعر MOONUT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOONUT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOONUT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOONUT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.77%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOONUT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
-2.77%
-19.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MOONUT: The Chunky Hero Charging Through the Crypto Jungle In a world full of paper-thin promises and recycled memes, it takes something bold, bizarre, and undeniably chunky to break through the noise. Meet $MOONUT — half hippo, half nut, and all unstoppable. He's not here to play by the rules. He's here to bulldoze them. With the brute strength of a river beast and the unpredictable madness of a cracked coconut, $MOONUT isn’t just another token. He’s a movement. A meme with muscle. A coin with character. Born from chaos and carved into crypto legend, $MOONUT is the embodiment of raw, unfiltered energy. Hippos are nature’s tanks — underestimated, aggressive, and impossible to ignore. Nuts are unpredictable — you never know what's inside until it's cracked. Put them together and you’ve got a creature no chart can contain, no trend can predict. That’s $MOONUT.
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