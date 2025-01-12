سعر mondo (MONDO)
سعر mondo (MONDO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 57.78K. يتم تحديث سعر MONDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق mondo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.37K
- تغيير سعر mondo خلال اليوم هو -6.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.80M
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خلال اليوم، كان سعر mondo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر mondo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر mondo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر mondo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.64%
|30 يوم
|$ 0
|-40.82%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر mondo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.86%
-6.64%
-29.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$mondo is more than just a meme, its a cult Mondo is fueled by creativity, innovation, and a strong community spirit. Our team of talented artists and animators is dedicated to building an engaging and collaborative ecosystem. We believe in empowering our community to shape Mondo’s future and are thrilled to have you with us on this journey. $mondo is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $mondo is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $mondo show you the way.
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