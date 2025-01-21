سعر MonbaseCoin (MBC)
سعر MonbaseCoin (MBC) المباشر لليوم هو USD 0.0095644. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MBC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MonbaseCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.08K
- تغيير سعر MonbaseCoin خلال اليوم هو +6.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MonbaseCoin مقابل USD هو $ +0.0005955 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MonbaseCoin مقابل USD هو $ -0.0014368186 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MonbaseCoin مقابل USD هو $ -0.0027600715 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MonbaseCoin مقابل USD هو $ -0.004209550468221286 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0005955
|+6.64%
|30 يوم
|$ -0.0014368186
|-15.02%
|60 يوم
|$ -0.0027600715
|-28.85%
|90 يوم
|$ -0.004209550468221286
|-30.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MonbaseCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
+6.64%
-6.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Monbase is a leading digital asset exchange that offers a seamless and secure trading experience for users of all levels. Our platform is built on cutting-edge technology and designed with user-centricity at its core.
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