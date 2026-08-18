سعر Moltbook اليوم

السعر المباشر لمشروع Moltbook (MOLT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOLT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOLT.

يحتل Moltbook حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 335,836، مع عرض متداول قدره 100.00B MOLT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOLT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOLT بمقدار +0.28% خلال الساعة الماضية و-14.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Moltbook (MOLT)

القيمة السوقية $ 335.84K$ 335.84K $ 335.84K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 335.84K$ 335.84K $ 335.84K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Moltbook هي $ 335.84K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOLT يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 335.84K.