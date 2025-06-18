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سعر Micro3 (MIRO) المباشر لليوم هو USD 0.02269532 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 687.67K . يتم تحديث سعر MIRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Micro3 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Micro3 خلال اليوم هو -3.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 30.30M

أداء سعر Micro3 (MIRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Micro3 مقابل USD هو $ -0.00080823741442115 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Micro3 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Micro3 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Micro3 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00080823741442115 -3.43% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Micro3 (MIRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Micro3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02192733$ 0.02192733 $ 0.02192733 24 ساعة مرتفع $ 0.02484863$ 0.02484863 $ 0.02484863 عالية طوال الوقت $ 0.02925122$ 0.02925122 $ 0.02925122 تغير السعر (1 ساعة) +2.11% تغير السعر (1يوم) -3.43% تغير السعر (7 أيام) -10.83%

معلومات سوق Micro3 (MIRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: