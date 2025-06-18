سعر Micro3 (MIRO)
سعر Micro3 (MIRO) المباشر لليوم هو USD 0.02269532. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 687.67K. يتم تحديث سعر MIRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Micro3 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Micro3 خلال اليوم هو -3.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 30.30M
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خلال اليوم، كان سعر Micro3 مقابل USD هو $ -0.00080823741442115 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Micro3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Micro3 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Micro3 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00080823741442115
|-3.43%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Micro3: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.11%
-3.43%
-10.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Micro3 is a De-SocialFi infrastructure that transforms Web3 user engagement through gamified social quests, on-chain identity (via soulbound credentials), and decentralized content interaction. It solves onboarding, engagement, and fragmentation issues in Web3 by offering personalized social graphs, cross-chain NFT tools, and immersive storytelling. Micro3 enables both users and projects to grow communities, verify behavior, and build reputations transparently on-chain
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