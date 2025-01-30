سعر MetaQ (METAQ)
سعر MetaQ (METAQ) المباشر لليوم هو USD 0.069968. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر METAQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MetaQ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.27K
- تغيير سعر MetaQ خلال اليوم هو +2.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر METAQ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر METAQ.
خلال اليوم، كان سعر MetaQ مقابل USD هو $ +0.00186937 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaQ مقابل USD هو $ +0.0347142173 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaQ مقابل USD هو $ -0.0232781996 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaQ مقابل USD هو $ -0.09316460144842257 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00186937
|+2.75%
|30 يوم
|$ +0.0347142173
|+49.61%
|60 يوم
|$ -0.0232781996
|-33.26%
|90 يوم
|$ -0.09316460144842257
|-57.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.29%
+2.75%
+118.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 METAQ إلى AUD
A$0.1119488
|1 METAQ إلى GBP
￡0.0559744
|1 METAQ إلى EUR
€0.0664696
|1 METAQ إلى USD
$0.069968
|1 METAQ إلى MYR
RM0.30715952
|1 METAQ إلى TRY
₺2.50345504
|1 METAQ إلى JPY
¥10.77577168
|1 METAQ إلى RUB
₽6.86875856
|1 METAQ إلى INR
₹6.05852912
|1 METAQ إلى IDR
Rp1,128.51597104
|1 METAQ إلى PHP
₱4.08053376
|1 METAQ إلى EGP
￡E.3.51519232
|1 METAQ إلى BRL
R$0.4128112
|1 METAQ إلى CAD
C$0.10075392
|1 METAQ إلى BDT
৳8.52700016
|1 METAQ إلى NGN
₦108.14184112
|1 METAQ إلى UAH
₴2.92186368
|1 METAQ إلى VES
Bs3.988176
|1 METAQ إلى PKR
Rs19.50567904
|1 METAQ إلى KZT
₸36.2714112
|1 METAQ إلى THB
฿2.35722192
|1 METAQ إلى TWD
NT$2.29634976
|1 METAQ إلى CHF
Fr0.0629712
|1 METAQ إلى HKD
HK$0.54505072
|1 METAQ إلى MAD
.د.م0.70107936