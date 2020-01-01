توكنوميكس MetaQ (METAQ) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MetaQ (METAQ)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MetaQ (METAQ) Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC. الموقع الرسمي: https://www.metaplanet-nft.com/ اشتر METAQ الآن!

توكنوميكس MetaQ (METAQ) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MetaQ (METAQ)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 790.49K $ 790.49K $ 790.49K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 19.08M $ 19.08M $ 19.08M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 41.42M $ 41.42M $ 41.42M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 7.07 $ 7.07 $ 7.07 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00582109 $ 0.00582109 $ 0.00582109 السعر الحالي: $ 0.04142443 $ 0.04142443 $ 0.04142443 معرفة المزيد عن سعر MetaQ (METAQ)

توكنوميكس MetaQ (METAQ): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MetaQ (METAQ) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن METAQ التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن METAQ التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس METAQ، استكشف السعر المباشر لتوكن METAQ!

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