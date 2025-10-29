معلومات سعر Metaplex (MPLX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.22235 24 ساعة مرتفع $ 0.227946 عالية طوال الوقت $ 0.896784 أدنى سعر $ 0.02528374 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -1.76% تغير السعر (7 أيام) +5.55%

سعر Metaplex (MPLX) في الوقت الحقيقي هو $0.222746. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MPLX بين أدنى سعر $ 0.22235 وأعلى سعر $ 0.227946، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMPLX على الإطلاق هو $ 0.896784، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02528374.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MPLX -0.02% على مدار الساعة الماضية، -1.76% على مدار 24 ساعة، و +5.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Metaplex (MPLX)

القيمة السوقية $ 127.61M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 222.74M إمداد دورة التداول 572.91M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Metaplex هي $ 127.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MPLX يبلغ 572.91M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 222.74M.