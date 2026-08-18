سعر MESA اليوم

السعر المباشر لمشروع MESA (MESA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MESA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MESA.

يحتل MESA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 106,075، مع عرض متداول قدره 998.73M MESA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MESA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MESA بمقدار -1.19% خلال الساعة الماضية و-15.53% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.44K.

معلومات سوق MESA (MESA)

القيمة السوقية $ 106.08K$ 106.08K $ 106.08K الحجم (24 ساعة) $ 3.44K$ 3.44K $ 3.44K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 106.08K$ 106.08K $ 106.08K إمداد دورة التداول 998.73M 998.73M 998.73M إجمالي العرض 998,730,532.049664 998,730,532.049664 998,730,532.049664

القيمة السوقية الحالية لـ MESA هي $ 106.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.44K. العرض المتداول لـ MESA يبلغ 998.73M، مع إجمالي عرض 998730532.049664. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 106.08K.