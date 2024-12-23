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سعر Memeerkat (MKAT) المباشر لليوم هو USD 0.00425618 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.24M . يتم تحديث سعر MKAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Memeerkat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.98K - تغيير سعر Memeerkat خلال اليوم هو +7.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Memeerkat (MKAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Memeerkat مقابل USD هو $ +0.00031177 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Memeerkat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Memeerkat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Memeerkat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00031177 +7.90% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Memeerkat (MKAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Memeerkat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00383175$ 0.00383175 $ 0.00383175 24 ساعة مرتفع $ 0.00430885$ 0.00430885 $ 0.00430885 عالية طوال الوقت $ 0.00640077$ 0.00640077 $ 0.00640077 تغير السعر (1 ساعة) -0.84% تغير السعر (1يوم) +7.90% تغير السعر (7 أيام) -25.73%

معلومات سوق Memeerkat (MKAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: