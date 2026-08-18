سعر Maiga اليوم

السعر المباشر لمشروع Maiga (MAIGA) اليوم هو $ 0.00197059، مع تغير بنسبة 24.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAIGA الحالي إلى USD هو $ 0.00197059 لكل MAIGA.

يحتل Maiga حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 549,023، مع عرض متداول قدره 280.00M MAIGA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAIGA بين $ 0.00168314 (أدنى) و$ 0.00262114 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.159492، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00162971.

على المدى القصير، تحرك MAIGA بمقدار -6.17% خلال الساعة الماضية و-43.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 44.81K.

معلومات سوق Maiga (MAIGA)

القيمة السوقية $ 549.02K$ 549.02K $ 549.02K الحجم (24 ساعة) $ 44.81K$ 44.81K $ 44.81K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M إمداد دورة التداول 280.00M 280.00M 280.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Maiga هي $ 549.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 44.81K. العرض المتداول لـ MAIGA يبلغ 280.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.96M.