سعر Magma (MAGMA)
سعر Magma (MAGMA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MAGMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Magma الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.10
- تغيير سعر Magma خلال اليوم هو +6.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MAGMA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MAGMA.
خلال اليوم، كان سعر Magma مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Magma مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Magma مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Magma مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.62%
|30 يوم
|$ 0
|-45.25%
|60 يوم
|$ 0
|-39.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Magma: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.32%
+6.62%
+1.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Amplifier Token - Magma: Magma is tightly integrated into the pTRC ecosystem, also featuring a 7% tax structure: • 1% Burn: Decreases Magma supply, augmenting its value over time while intensifying pTRC yield payouts to holders. • 1% Liquidity Pools: Enhances liquidity provision, facilitating smoother trading experiences. • 3% Yield in pTRC: Distributed to Magma holders, further incentivizing participation and loyalty. • 2% Supports ongoing ecosystem growth and expansion.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MAGMA إلى AUD
A$--
|1 MAGMA إلى GBP
￡--
|1 MAGMA إلى EUR
€--
|1 MAGMA إلى USD
$--
|1 MAGMA إلى MYR
RM--
|1 MAGMA إلى TRY
₺--
|1 MAGMA إلى JPY
¥--
|1 MAGMA إلى RUB
₽--
|1 MAGMA إلى INR
₹--
|1 MAGMA إلى IDR
Rp--
|1 MAGMA إلى PHP
₱--
|1 MAGMA إلى EGP
￡E.--
|1 MAGMA إلى BRL
R$--
|1 MAGMA إلى CAD
C$--
|1 MAGMA إلى BDT
৳--
|1 MAGMA إلى NGN
₦--
|1 MAGMA إلى UAH
₴--
|1 MAGMA إلى VES
Bs--
|1 MAGMA إلى PKR
Rs--
|1 MAGMA إلى KZT
₸--
|1 MAGMA إلى THB
฿--
|1 MAGMA إلى TWD
NT$--
|1 MAGMA إلى CHF
Fr--
|1 MAGMA إلى HKD
HK$--
|1 MAGMA إلى MAD
.د.م--