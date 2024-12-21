احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LOC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LOC.

سعر LockTrip (LOC) المباشر لليوم هو USD 0.216191 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.57M . يتم تحديث سعر LOC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LockTrip الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 893.19 - تغيير سعر LockTrip خلال اليوم هو +0.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 16.51M

أداء سعر LockTrip (LOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LockTrip مقابل USD هو $ +0.00173574 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LockTrip مقابل USD هو $ +0.0306223093 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LockTrip مقابل USD هو $ +0.1253620914 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LockTrip مقابل USD هو $ +0.09615451728352765 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00173574 +0.81% 30 يوم $ +0.0306223093 +14.16% 60 يوم $ +0.1253620914 +57.99% 90 يوم $ +0.09615451728352765 +80.10%

تحليل سعر LockTrip (LOC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LockTrip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.213419$ 0.213419 $ 0.213419 24 ساعة مرتفع $ 0.216191$ 0.216191 $ 0.216191 عالية طوال الوقت $ 11.34$ 11.34 $ 11.34 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.81% تغير السعر (7 أيام) -8.82%

معلومات سوق LockTrip (LOC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: