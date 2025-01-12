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سعر LiquidLayer (LILA) المباشر لليوم هو USD 0.00889456 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.59K . يتم تحديث سعر LILA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LiquidLayer الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.61 - تغيير سعر LiquidLayer خلال اليوم هو +27.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.25M

أداء سعر LiquidLayer (LILA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LiquidLayer مقابل USD هو $ +0.0018949 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LiquidLayer مقابل USD هو $ -0.0004526094 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LiquidLayer مقابل USD هو $ -0.0065150117 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LiquidLayer مقابل USD هو $ -0.022599590840623965 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0018949 +27.07% 30 يوم $ -0.0004526094 -5.08% 60 يوم $ -0.0065150117 -73.24% 90 يوم $ -0.022599590840623965 -71.75%

تحليل سعر LiquidLayer (LILA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LiquidLayer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00697673$ 0.00697673 $ 0.00697673 24 ساعة مرتفع $ 0.00890555$ 0.00890555 $ 0.00890555 عالية طوال الوقت $ 1.95$ 1.95 $ 1.95 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +27.07% تغير السعر (7 أيام) +14.05%

معلومات سوق LiquidLayer (LILA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: