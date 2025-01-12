سعر LiquidLayer (LILA)
سعر LiquidLayer (LILA) المباشر لليوم هو USD 0.00889456. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.59K. يتم تحديث سعر LILA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LiquidLayer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.61
- تغيير سعر LiquidLayer خلال اليوم هو +27.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.25M
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خلال اليوم، كان سعر LiquidLayer مقابل USD هو $ +0.0018949 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LiquidLayer مقابل USD هو $ -0.0004526094 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LiquidLayer مقابل USD هو $ -0.0065150117 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LiquidLayer مقابل USD هو $ -0.022599590840623965 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0018949
|+27.07%
|30 يوم
|$ -0.0004526094
|-5.08%
|60 يوم
|$ -0.0065150117
|-73.24%
|90 يوم
|$ -0.022599590840623965
|-71.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LiquidLayer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+27.07%
+14.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LiquidLayer is a highly scalable PoW blockchain with integrated Liquid-Staking-Derivative Bridge. (https://app.uniswap.org/swap?outputCurrency=0x96aDD417293a49E80f024734e96CFd8b355bCc14) LiquidLayer advances PoW blockchains with EVM compatibility and trilemma solutions. Its unique LSD bridge transfers funds from Ethereum, leveraging DeFi instead of merely locking assets, enabling users to earn APY on bridged assets. The future of Proof-of-Work is now.
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