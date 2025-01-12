سعر LIQ Protocol (LIQ)
سعر LIQ Protocol (LIQ) المباشر لليوم هو USD 0.00125811. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.69K. يتم تحديث سعر LIQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LIQ Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 499.17
- تغيير سعر LIQ Protocol خلال اليوم هو +1.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 30.00M
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خلال اليوم، كان سعر LIQ Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LIQ Protocol مقابل USD هو $ -0.0002051899 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LIQ Protocol مقابل USD هو $ -0.0000118783 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LIQ Protocol مقابل USD هو $ -0.0001779285631816833 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.80%
|30 يوم
|$ -0.0002051899
|-16.30%
|60 يوم
|$ -0.0000118783
|-0.94%
|90 يوم
|$ -0.0001779285631816833
|-12.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LIQ Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
+1.80%
-5.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A decentralized on-chain liquidation engine built for Serum DEX margin markets on the Solana network
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