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سعر LIQ Protocol (LIQ) المباشر لليوم هو USD 0.00125811 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 37.69K . يتم تحديث سعر LIQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LIQ Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 499.17 - تغيير سعر LIQ Protocol خلال اليوم هو +1.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 30.00M

أداء سعر LIQ Protocol (LIQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LIQ Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LIQ Protocol مقابل USD هو $ -0.0002051899 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LIQ Protocol مقابل USD هو $ -0.0000118783 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LIQ Protocol مقابل USD هو $ -0.0001779285631816833 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.80% 30 يوم $ -0.0002051899 -16.30% 60 يوم $ -0.0000118783 -0.94% 90 يوم $ -0.0001779285631816833 -12.39%

تحليل سعر LIQ Protocol (LIQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LIQ Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00122986$ 0.00122986 $ 0.00122986 24 ساعة مرتفع $ 0.00127326$ 0.00127326 $ 0.00127326 عالية طوال الوقت $ 4.38$ 4.38 $ 4.38 تغير السعر (1 ساعة) +0.44% تغير السعر (1يوم) +1.80% تغير السعر (7 أيام) -5.42%

معلومات سوق LIQ Protocol (LIQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: