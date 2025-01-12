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سعر LIL BUB (BUB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.11K . يتم تحديث سعر BUB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LIL BUB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.61 - تغيير سعر LIL BUB خلال اليوم هو +0.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M

أداء سعر LIL BUB (BUB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LIL BUB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LIL BUB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LIL BUB مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LIL BUB مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.52% 30 يوم $ 0 -24.39% 60 يوم $ 0 -61.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LIL BUB (BUB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LIL BUB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04253922$ 0.04253922 $ 0.04253922 تغير السعر (1 ساعة) +0.70% تغير السعر (1يوم) +0.52% تغير السعر (7 أيام) -13.06%

معلومات سوق LIL BUB (BUB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: