سعر LIL BUB (BUB)
سعر LIL BUB (BUB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.11K. يتم تحديث سعر BUB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LIL BUB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 43.61
- تغيير سعر LIL BUB خلال اليوم هو +0.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
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خلال اليوم، كان سعر LIL BUB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LIL BUB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LIL BUB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LIL BUB مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.52%
|30 يوم
|$ 0
|-24.39%
|60 يوم
|$ 0
|-61.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LIL BUB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.70%
+0.52%
-13.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB’s charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact.
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