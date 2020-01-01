توكنوميكس LIL BUB (BUB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LIL BUB (BUB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LIL BUB (BUB) Lil Bub on Solana is a heartfelt cryptocurrency project dedicated to honoring the legacy of Lil BUB, the beloved internet-famous cat known for her unique appearance and charitable spirit. Operating on the Solana blockchain, this project aims to support Lil BUB’s charity by donating funds as the community achieves various milestones. By merging the power of blockchain with the mission of philanthropy, Lil Bub on Solana provides a platform for fans and crypto enthusiasts to contribute to meaningful causes while celebrating Lil BUB's enduring impact. الموقع الرسمي: https://lilbub.world/ اشتر BUB الآن!

توكنوميكس LIL BUB (BUB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LIL BUB (BUB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.56K $ 10.56K $ 10.56K إجمالي العرض: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M العرض المتداول: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.56K $ 10.56K $ 10.56K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04253922 $ 0.04253922 $ 0.04253922 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000507 $ 0.00000507 $ 0.00000507 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر LIL BUB (BUB)

توكنوميكس LIL BUB (BUB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LIL BUB (BUB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BUB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BUB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BUB، استكشف السعر المباشر لتوكن BUB!

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