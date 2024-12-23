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سعر LCX (LCX) المباشر لليوم هو USD 0.266054 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 206.24M . يتم تحديث سعر LCX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LCX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.75M - تغيير سعر LCX خلال اليوم هو -0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 775.03M

أداء سعر LCX (LCX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LCX مقابل USD هو $ -0.0012078337087188 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LCX مقابل USD هو $ +0.3003049139 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LCX مقابل USD هو $ +0.3577740146 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LCX مقابل USD هو $ +0.1170091074875033 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0012078337087188 -0.45% 30 يوم $ +0.3003049139 +112.87% 60 يوم $ +0.3577740146 +134.47% 90 يوم $ +0.1170091074875033 +78.51%

تحليل سعر LCX (LCX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LCX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.261408$ 0.261408 $ 0.261408 24 ساعة مرتفع $ 0.286564$ 0.286564 $ 0.286564 عالية طوال الوقت $ 0.563966$ 0.563966 $ 0.563966 تغير السعر (1 ساعة) +0.57% تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) -20.10%

معلومات سوق LCX (LCX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: