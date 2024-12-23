سعر LCX (LCX)
سعر LCX (LCX) المباشر لليوم هو USD 0.266054. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 206.24M. يتم تحديث سعر LCX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LCX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.75M
- تغيير سعر LCX خلال اليوم هو -0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 775.03M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LCX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LCX.
خلال اليوم، كان سعر LCX مقابل USD هو $ -0.0012078337087188 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LCX مقابل USD هو $ +0.3003049139 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LCX مقابل USD هو $ +0.3577740146 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LCX مقابل USD هو $ +0.1170091074875033 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0012078337087188
|-0.45%
|30 يوم
|$ +0.3003049139
|+112.87%
|60 يوم
|$ +0.3577740146
|+134.47%
|90 يوم
|$ +0.1170091074875033
|+78.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LCX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
-0.45%
-20.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LCX.com - Innovating Capital Markets. Solutions for compliant digital assets and security tokens. LCX is a secure and compliant platform for buying, selling, transferring, and storing digital currency. LCX, the Liechtenstein Cryptoassets Exchange, was founded in 2018 with headquarters in Vaduz (Liechtenstein) and offices in Crypto-Valley Zug (Switzerland), New Delhi (India) and Chicago (USA). LCX has obtained 8 crypto-related registrations by the Financial Market Authority Liechtenstein, operates in accordance with the new blockchain laws and has introduced a comprehensive crypto compliance suite. LCX AG, the legal entity behind LCX.com, has a registered share capital of 1 Million CHF. LCX is a proud member of the World Economic Forum's Centre for the Fourth Industrial Revolution and has been named Blockchain Pioneer by the Blockchain Research Institute Canada. The advisory board of LCX includes leading thought leader Don Tapscott (Author of Blockchain Revolution), Jimmy Wales (Founder of Wikipedia), Yat Siu (Chairman at Animoca Brands), and others. In addition to LCX Exchange, LCX.com has launched a second layer DeFi protocol enabling limit orders at Uniswap (LCX DeFi Terminal), an advanced trading terminal for all major cryptocurrency exchanges (LCX Terminal), regulated price oracles and crypto reference prices, an end to end tokenization platform for security tokens and a token sale manager for compliant initial coin offerings (ICO's and IEO's). The LCX Token ($LCX) is the fuel of the LCX.com platform and LCX Cryptocurrency Exchange. LCX Token works as a long-term sustainable incentive mechanism to motivate various stakeholders to participate in the ecosystem. LCX Token is an exchange based utility token which grants all users a reduction of up to 50% trading fees at LCX’s compliant digital asset exchange and many more benefits. More Information available at www.LCX.com
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LCX إلى AUD
A$0.42302586
|1 LCX إلى GBP
￡0.21018266
|1 LCX إلى EUR
€0.2527513
|1 LCX إلى USD
$0.266054
|1 LCX إلى MYR
RM1.197243
|1 LCX إلى TRY
₺9.35977972
|1 LCX إلى JPY
¥41.60286398
|1 LCX إلى RUB
₽27.34236958
|1 LCX إلى INR
₹22.59862676
|1 LCX إلى IDR
Rp4,291.19294762
|1 LCX إلى PHP
₱15.65195682
|1 LCX إلى EGP
￡E.13.53416698
|1 LCX إلى BRL
R$1.61760832
|1 LCX إلى CAD
C$0.38045722
|1 LCX إلى BDT
৳31.66308654
|1 LCX إلى NGN
₦411.21040186
|1 LCX إلى UAH
₴11.11307558
|1 LCX إلى VES
Bs13.568754
|1 LCX إلى PKR
Rs73.75815042
|1 LCX إلى KZT
₸139.14890254
|1 LCX إلى THB
฿9.09372572
|1 LCX إلى TWD
NT$8.68134202
|1 LCX إلى CHF
Fr0.23678806
|1 LCX إلى HKD
HK$2.06723958
|1 LCX إلى MAD
.د.م2.66586108