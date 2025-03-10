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سعر LaunchTokenBot (CAPO) المباشر لليوم هو USD 0.0000274 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.62K . يتم تحديث سعر CAPO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LaunchTokenBot الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.99K - تغيير سعر LaunchTokenBot خلال اليوم هو -6.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 970.00M

أداء سعر LaunchTokenBot (CAPO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LaunchTokenBot مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LaunchTokenBot مقابل USD هو $ -0.0000173081 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LaunchTokenBot مقابل USD هو $ -0.0000252942 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LaunchTokenBot مقابل USD هو $ -0.0008542744635827357 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.15% 30 يوم $ -0.0000173081 -63.16% 60 يوم $ -0.0000252942 -92.31% 90 يوم $ -0.0008542744635827357 -96.89%

تحليل سعر LaunchTokenBot (CAPO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LaunchTokenBot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002663$ 0.00002663 $ 0.00002663 24 ساعة مرتفع $ 0.00002928$ 0.00002928 $ 0.00002928 عالية طوال الوقت $ 0.00398438$ 0.00398438 $ 0.00398438 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -6.15% تغير السعر (7 أيام) -22.65%

معلومات سوق LaunchTokenBot (CAPO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: