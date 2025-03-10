سعر LaunchTokenBot (CAPO)
سعر LaunchTokenBot (CAPO) المباشر لليوم هو USD 0.0000274. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 26.62K. يتم تحديث سعر CAPO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LaunchTokenBot الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.99K
- تغيير سعر LaunchTokenBot خلال اليوم هو -6.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 970.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CAPO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CAPO.
خلال اليوم، كان سعر LaunchTokenBot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LaunchTokenBot مقابل USD هو $ -0.0000173081 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LaunchTokenBot مقابل USD هو $ -0.0000252942 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LaunchTokenBot مقابل USD هو $ -0.0008542744635827357 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.15%
|30 يوم
|$ -0.0000173081
|-63.16%
|60 يوم
|$ -0.0000252942
|-92.31%
|90 يوم
|$ -0.0008542744635827357
|-96.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LaunchTokenBot: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-6.15%
-22.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Capo is a token launcher bot on X. It deploys tokens on Beliefs.social on Base blockchain. Beliefs has the most flexible and sophisticated features to launch and grow tokens. Max buys, no snipers, tipping infrastructure, airdrop to wallets and social profiles, radio to chat with the community, and much more. Capo as an AI bot will evolve and we want to explore building an AI agent around the persona that will perform actions onchain and entertain users.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CAPO إلى AUD
A$0.000043292
|1 CAPO إلى GBP
￡0.000021098
|1 CAPO إلى EUR
€0.000025208
|1 CAPO إلى USD
$0.0000274
|1 CAPO إلى MYR
RM0.000120834
|1 CAPO إلى TRY
₺0.001000648
|1 CAPO إلى JPY
¥0.004043418
|1 CAPO إلى RUB
₽0.002439422
|1 CAPO إلى INR
₹0.002388732
|1 CAPO إلى IDR
Rp0.449180256
|1 CAPO إلى PHP
₱0.00157276
|1 CAPO إلى EGP
￡E.0.001388084
|1 CAPO إلى BRL
R$0.00015892
|1 CAPO إلى CAD
C$0.000039182
|1 CAPO إلى BDT
৳0.003328004
|1 CAPO إلى NGN
₦0.04145209
|1 CAPO إلى UAH
₴0.00112888
|1 CAPO إلى VES
Bs0.0017536
|1 CAPO إلى PKR
Rs0.007668438
|1 CAPO إلى KZT
₸0.013444358
|1 CAPO إلى THB
฿0.000925572
|1 CAPO إلى TWD
NT$0.000900364
|1 CAPO إلى CHF
Fr0.000023838
|1 CAPO إلى HKD
HK$0.000212898
|1 CAPO إلى MAD
.د.م0.000266328
|1 CAPO إلى MXN
$0.00055485