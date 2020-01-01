توكنوميكس LaunchTokenBot (CAPO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول LaunchTokenBot (CAPO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات LaunchTokenBot (CAPO) Capo is a token launcher bot on X. It deploys tokens on Beliefs.social on Base blockchain. Beliefs has the most flexible and sophisticated features to launch and grow tokens. Max buys, no snipers, tipping infrastructure, airdrop to wallets and social profiles, radio to chat with the community, and much more. Capo as an AI bot will evolve and we want to explore building an AI agent around the persona that will perform actions onchain and entertain users. الموقع الرسمي: https://x.com/launchtokenbot اشتر CAPO الآن!

توكنوميكس LaunchTokenBot (CAPO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار LaunchTokenBot (CAPO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.54K $ 20.54K $ 20.54K إجمالي العرض: $ 969.87M $ 969.87M $ 969.87M العرض المتداول: $ 969.87M $ 969.87M $ 969.87M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.54K $ 20.54K $ 20.54K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00398438 $ 0.00398438 $ 0.00398438 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر LaunchTokenBot (CAPO)

توكنوميكس LaunchTokenBot (CAPO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس LaunchTokenBot (CAPO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CAPO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CAPO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CAPO، استكشف السعر المباشر لتوكن CAPO!

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