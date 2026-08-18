سعر Large Language Model اليوم

السعر المباشر لمشروع Large Language Model (LLM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LLM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LLM.

يحتل Large Language Model حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 95,908، مع عرض متداول قدره 999.84M LLM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LLM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.143695، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LLM بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-5.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Large Language Model (LLM)

القيمة السوقية $ 95.91K$ 95.91K $ 95.91K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 95.91K$ 95.91K $ 95.91K إمداد دورة التداول 999.84M 999.84M 999.84M إجمالي العرض 999,835,027.925729 999,835,027.925729 999,835,027.925729

القيمة السوقية الحالية لـ Large Language Model هي $ 95.91K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LLM يبلغ 999.84M، مع إجمالي عرض 999835027.925729. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 95.91K.