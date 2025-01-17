سعر Kyrrex (KRRX)
سعر Kyrrex (KRRX) المباشر لليوم هو USD 0.054088. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KRRX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kyrrex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.13K
- تغيير سعر Kyrrex خلال اليوم هو +7.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kyrrex مقابل USD هو $ +0.0036957 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kyrrex مقابل USD هو $ -0.0114784471 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kyrrex مقابل USD هو $ -0.0116805524 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kyrrex مقابل USD هو $ -0.02400204584369383 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0036957
|+7.33%
|30 يوم
|$ -0.0114784471
|-21.22%
|60 يوم
|$ -0.0116805524
|-21.59%
|90 يوم
|$ -0.02400204584369383
|-30.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kyrrex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.08%
+7.33%
-11.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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