سعر KRWO (KRWO)
سعر KRWO (KRWO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 533.42K. يتم تحديث سعر KRWO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KRWO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر KRWO خلال اليوم هو -0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 776.54M
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خلال اليوم، كان سعر KRWO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KRWO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KRWO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KRWO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.34%
|30 يوم
|$ 0
|+1.28%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KRWO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-0.34%
+2.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KRWO is a Korean Won-backed stablecoin issued on the Kaia blockchain through an open and transparent smart contract developed by the GimSwap team. While currently launched on the Kaia blockchain, KRWO is designed to expand to multiple major blockchains in the future, enabling a broader reach and greater utility. It is built on the Open Voucher (OV) protocol, a system designed by Open Asset to tokenize fiat-backed assets into OV vouchers. KRWO enables secure and efficient Korean Won transactions across Web2 and Web3 environments, bridging traditional finance and blockchain technology to support decentralized finance (DeFi) activities.
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