سعر KOBAN (KOBAN)
سعر KOBAN (KOBAN) المباشر لليوم هو USD 0.01993617. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.89M. يتم تحديث سعر KOBAN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KOBAN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر KOBAN خلال اليوم هو +0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 495.98M
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خلال اليوم، كان سعر KOBAN مقابل USD هو $ +0.00011885 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KOBAN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KOBAN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KOBAN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011885
|+0.60%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KOBAN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.60%
-0.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is KOBAN? KOBAN ($KOBAN) is a utility token legally issued by WAGMI, designed for use within the Lucky Kat gaming ecosystem and the Takibi Protocol – a full-stack Web3 gaming infrastructure designed to simplify blockchain integration for game developers. KOBAN is used for in-game transactions, staking, cross-game asset transfers, and rewards across multiple titles developed by Lucky Kat Studios, such as Panzerdogs and Cosmocadia. The token also supports functionality across games built on the Takibi Protocol, a developer-friendly platform that allows seamless onboarding of Web2 games into Web3 environments. With support for NFTs, dynamic game assets, and a multi-chain roadmap, KOBAN aims to create a shared token economy for blockchain-based games.
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