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سعر KOBAN (KOBAN) المباشر لليوم هو USD 0.01993617 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.89M . يتم تحديث سعر KOBAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KOBAN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر KOBAN خلال اليوم هو +0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 495.98M

أداء سعر KOBAN (KOBAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KOBAN مقابل USD هو $ +0.00011885 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KOBAN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KOBAN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KOBAN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011885 +0.60% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KOBAN (KOBAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KOBAN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01975306$ 0.01975306 $ 0.01975306 24 ساعة مرتفع $ 0.02001884$ 0.02001884 $ 0.02001884 عالية طوال الوقت $ 0.02602948$ 0.02602948 $ 0.02602948 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.60% تغير السعر (7 أيام) -0.73%

معلومات سوق KOBAN (KOBAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: