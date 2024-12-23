سعر KIRA Network (KEX)
سعر KIRA Network (KEX) المباشر لليوم هو USD 0.02920858. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.79M. يتم تحديث سعر KEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KIRA Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 191.07K
- تغيير سعر KIRA Network خلال اليوم هو -5.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 224.00M
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خلال اليوم، كان سعر KIRA Network مقابل USD هو $ -0.00162576227334105 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KIRA Network مقابل USD هو $ -0.0028267275 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KIRA Network مقابل USD هو $ +0.0135538355 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KIRA Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00162576227334105
|-5.27%
|30 يوم
|$ -0.0028267275
|-9.67%
|60 يوم
|$ +0.0135538355
|+46.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KIRA Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-5.27%
-22.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KIRA is a base layer network that enables anyone to deploy code that can be trusted without the need for smart contracts, application specific side-chains or operating any complex infrastructure.
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