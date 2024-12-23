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سعر KIRA Network (KEX) المباشر لليوم هو USD 0.02920858 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.79M . يتم تحديث سعر KEX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KIRA Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 191.07K - تغيير سعر KIRA Network خلال اليوم هو -5.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 224.00M

أداء سعر KIRA Network (KEX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KIRA Network مقابل USD هو $ -0.00162576227334105 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KIRA Network مقابل USD هو $ -0.0028267275 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KIRA Network مقابل USD هو $ +0.0135538355 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KIRA Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00162576227334105 -5.27% 30 يوم $ -0.0028267275 -9.67% 60 يوم $ +0.0135538355 +46.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KIRA Network (KEX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KIRA Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02713199$ 0.02713199 $ 0.02713199 24 ساعة مرتفع $ 0.03227912$ 0.03227912 $ 0.03227912 عالية طوال الوقت $ 2.72$ 2.72 $ 2.72 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -5.27% تغير السعر (7 أيام) -22.53%

معلومات سوق KIRA Network (KEX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: