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سعر Kerosene (KEROSENE) المباشر لليوم هو USD 0.02265871 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M . يتم تحديث سعر KEROSENE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kerosene الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 208.05K - تغيير سعر Kerosene خلال اليوم هو +4.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 122.51M

أداء سعر Kerosene (KEROSENE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kerosene مقابل USD هو $ +0.00098563 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kerosene مقابل USD هو $ -0.0068790166 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kerosene مقابل USD هو $ -0.0024927458 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kerosene مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00098563 +4.55% 30 يوم $ -0.0068790166 -30.35% 60 يوم $ -0.0024927458 -11.00% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kerosene (KEROSENE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kerosene: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02159621$ 0.02159621 $ 0.02159621 24 ساعة مرتفع $ 0.02345922$ 0.02345922 $ 0.02345922 عالية طوال الوقت $ 0.355143$ 0.355143 $ 0.355143 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) +4.55% تغير السعر (7 أيام) -29.61%

معلومات سوق Kerosene (KEROSENE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: