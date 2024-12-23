سعر Kerosene (KEROSENE)
سعر Kerosene (KEROSENE) المباشر لليوم هو USD 0.02265871. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.77M. يتم تحديث سعر KEROSENE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kerosene الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 208.05K
- تغيير سعر Kerosene خلال اليوم هو +4.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 122.51M
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خلال اليوم، كان سعر Kerosene مقابل USD هو $ +0.00098563 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kerosene مقابل USD هو $ -0.0068790166 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kerosene مقابل USD هو $ -0.0024927458 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kerosene مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00098563
|+4.55%
|30 يوم
|$ -0.0068790166
|-30.35%
|60 يوم
|$ -0.0024927458
|-11.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kerosene: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
+4.55%
-29.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kerosene is a token that lets you mint DYAD against this collateral surplus. Kerosene can be deposited in Notes (the DYAD NFTs) just like other collateral to increase the Note’s DYAD minting capacity.
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