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سعر Kaching (KCH) المباشر لليوم هو USD 0.00411153 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 485.90K . يتم تحديث سعر KCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kaching الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.75K - تغيير سعر Kaching خلال اليوم هو +1.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 118.26M

أداء سعر Kaching (KCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kaching مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kaching مقابل USD هو $ +0.0008120427 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kaching مقابل USD هو $ +0.0047001937 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kaching مقابل USD هو $ +0.0015172081081323607 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.29% 30 يوم $ +0.0008120427 +19.75% 60 يوم $ +0.0047001937 +114.32% 90 يوم $ +0.0015172081081323607 +58.48%

تحليل سعر Kaching (KCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kaching: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00393974$ 0.00393974 $ 0.00393974 24 ساعة مرتفع $ 0.00414021$ 0.00414021 $ 0.00414021 عالية طوال الوقت $ 0.094286$ 0.094286 $ 0.094286 تغير السعر (1 ساعة) +1.66% تغير السعر (1يوم) +1.29% تغير السعر (7 أيام) -27.21%

معلومات سوق Kaching (KCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: