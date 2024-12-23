سعر Kaching (KCH)
سعر Kaching (KCH) المباشر لليوم هو USD 0.00411153. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 485.90K. يتم تحديث سعر KCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kaching الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.75K
- تغيير سعر Kaching خلال اليوم هو +1.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 118.26M
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خلال اليوم، كان سعر Kaching مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kaching مقابل USD هو $ +0.0008120427 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kaching مقابل USD هو $ +0.0047001937 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kaching مقابل USD هو $ +0.0015172081081323607 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.29%
|30 يوم
|$ +0.0008120427
|+19.75%
|60 يوم
|$ +0.0047001937
|+114.32%
|90 يوم
|$ +0.0015172081081323607
|+58.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kaching: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.66%
+1.29%
-27.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kaching is a protocol with lottery and staking as services.
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