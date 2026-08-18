سعر JOOBI اليوم

السعر المباشر لمشروع JOOBI (JOOBI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JOOBI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل JOOBI.

يحتل JOOBI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,235.81، مع عرض متداول قدره 100.00M JOOBI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JOOBI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00450539، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك JOOBI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.42% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 7.97.

معلومات سوق JOOBI (JOOBI)

القيمة السوقية $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K الحجم (24 ساعة) $ 7.97$ 7.97 $ 7.97 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.24K$ 10.24K $ 10.24K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ JOOBI هي $ 10.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 7.97. العرض المتداول لـ JOOBI يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.24K.