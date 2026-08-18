سعر JOCX اليوم

السعر المباشر لمشروع JOCX (JOCX) اليوم هو $ 0.02096713، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JOCX الحالي إلى USD هو $ 0.02096713 لكل JOCX.

يحتل JOCX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 101,113، مع عرض متداول قدره 4.82M JOCX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JOCX بين $ 0.02096137 (أدنى) و$ 0.02097832 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.127331، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01524857.

على المدى القصير، تحرك JOCX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-34.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 246.26.

معلومات سوق JOCX (JOCX)

القيمة السوقية $ 101.11K$ 101.11K $ 101.11K الحجم (24 ساعة) $ 246.26$ 246.26 $ 246.26 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 101.11K$ 101.11K $ 101.11K إمداد دورة التداول 4.82M 4.82M 4.82M إجمالي العرض 4,822,438.697671155 4,822,438.697671155 4,822,438.697671155

القيمة السوقية الحالية لـ JOCX هي $ 101.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 246.26. العرض المتداول لـ JOCX يبلغ 4.82M، مع إجمالي عرض 4822438.697671155. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 101.11K.