سعر Jiffpom (JIFF)
سعر Jiffpom (JIFF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 41.75K. يتم تحديث سعر JIFF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jiffpom الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.93K
- تغيير سعر Jiffpom خلال اليوم هو -2.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 99.49M
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خلال اليوم، كان سعر Jiffpom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jiffpom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jiffpom مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jiffpom مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.80%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jiffpom: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.96%
-2.80%
-11.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he’s not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide.
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