توكنوميكس Jiffpom (JIFF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Jiffpom (JIFF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Jiffpom (JIFF) Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he’s not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide. الموقع الرسمي: https://jiffpom.meme/ اشتر JIFF الآن!

توكنوميكس Jiffpom (JIFF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Jiffpom (JIFF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 30.02K $ 30.02K $ 30.02K إجمالي العرض: $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M العرض المتداول: $ 99.42M $ 99.42M $ 99.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 30.02K $ 30.02K $ 30.02K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.101729 $ 0.101729 $ 0.101729 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00011149 $ 0.00011149 $ 0.00011149 السعر الحالي: $ 0.00030206 $ 0.00030206 $ 0.00030206 معرفة المزيد عن سعر Jiffpom (JIFF)

توكنوميكس Jiffpom (JIFF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Jiffpom (JIFF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن JIFF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن JIFF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس JIFF، استكشف السعر المباشر لتوكن JIFF!

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