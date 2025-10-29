معلومات سعر JELLY TIME (JELLY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.0015406 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -15.28% تغير السعر (7 أيام) +22.33%

سعر JELLY TIME (JELLY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول JELLY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـJELLY على الإطلاق هو $ 0.0015406، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير JELLY +1.09% على مدار الساعة الماضية، -15.28% على مدار 24 ساعة، و +22.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق JELLY TIME (JELLY)

القيمة السوقية $ 17.74K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.74K إمداد دورة التداول 999.76M إجمالي العرض 999,760,634.305833

القيمة السوقية الحالية لـ JELLY TIME هي $ 17.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ JELLY يبلغ 999.76M، مع إجمالي عرض 999760634.305833. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.74K.