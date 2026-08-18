سعر Jeff CEO اليوم

السعر المباشر لمشروع Jeff CEO (CEO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CEO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CEO.

يحتل Jeff CEO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 125,244، مع عرض متداول قدره 1.00B CEO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CEO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00218053، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CEO بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-1.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.05.

معلومات سوق Jeff CEO (CEO)

القيمة السوقية $ 125.24K$ 125.24K $ 125.24K الحجم (24 ساعة) $ 2.05$ 2.05 $ 2.05 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 125.24K$ 125.24K $ 125.24K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Jeff CEO هي $ 125.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.05. العرض المتداول لـ CEO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 125.24K.