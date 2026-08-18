سعر JADE Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع JADE Protocol (JADE) اليوم هو $ 0.04631177، مع تغير بنسبة 0.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل JADE الحالي إلى USD هو $ 0.04631177 لكل JADE.

يحتل JADE Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,590.59، مع عرض متداول قدره 356.36K JADE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول JADE بين $ 0.04576119 (أدنى) و$ 0.04801596 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.397623، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04567202.

على المدى القصير، تحرك JADE بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-17.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 199.70.

معلومات سوق JADE Protocol (JADE)

القيمة السوقية $ 16.59K$ 16.59K $ 16.59K الحجم (24 ساعة) $ 199.70$ 199.70 $ 199.70 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.45K$ 19.45K $ 19.45K إمداد دورة التداول 356.36K 356.36K 356.36K إجمالي العرض 419,975.078144422 419,975.078144422 419,975.078144422

القيمة السوقية الحالية لـ JADE Protocol هي $ 16.59K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 199.70. العرض المتداول لـ JADE يبلغ 356.36K، مع إجمالي عرض 419975.078144422. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.45K.