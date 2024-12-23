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سعر Ion (ION) المباشر لليوم هو USD 254.91 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.43M . يتم تحديث سعر ION مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ion الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.29K - تغيير سعر Ion خلال اليوم هو -3.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.29K

أداء سعر Ion (ION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ion مقابل USD هو $ -9.8727923701588 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ion مقابل USD هو $ +53.3355585390 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ion مقابل USD هو $ +133.9057779510 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ion مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -9.8727923701588 -3.72% 30 يوم $ +53.3355585390 +20.92% 60 يوم $ +133.9057779510 +52.53% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ion (ION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 251.57$ 251.57 $ 251.57 24 ساعة مرتفع $ 272.81$ 272.81 $ 272.81 عالية طوال الوقت $ 22,355$ 22,355 $ 22,355 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -3.72% تغير السعر (7 أيام) -29.10%

معلومات سوق Ion (ION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: