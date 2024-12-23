سعر INVITE Token (INVITE)
سعر INVITE Token (INVITE) المباشر لليوم هو USD 0.00574695. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 287.15K. يتم تحديث سعر INVITE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق INVITE Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 578.30K
- تغيير سعر INVITE Token خلال اليوم هو -5.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M
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خلال اليوم، كان سعر INVITE Token مقابل USD هو $ -0.00035995217448163 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر INVITE Token مقابل USD هو $ -0.0006692874 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر INVITE Token مقابل USD هو $ -0.0007637949 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر INVITE Token مقابل USD هو $ -0.001128760278387538 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00035995217448163
|-5.89%
|30 يوم
|$ -0.0006692874
|-11.64%
|60 يوم
|$ -0.0007637949
|-13.29%
|90 يوم
|$ -0.001128760278387538
|-16.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر INVITE Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.36%
-5.89%
-17.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
INVITE is the biggest social growth tool on TG and Ton, with largest Web3 holders community. It is a community project empowered by UXLINK infrastructure.
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