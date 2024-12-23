احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر INVITE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر INVITE.

سعر INVITE Token (INVITE) المباشر لليوم هو USD 0.00574695 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 287.15K . يتم تحديث سعر INVITE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق INVITE Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 578.30K - تغيير سعر INVITE Token خلال اليوم هو -5.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.00M

أداء سعر INVITE Token (INVITE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر INVITE Token مقابل USD هو $ -0.00035995217448163 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر INVITE Token مقابل USD هو $ -0.0006692874 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر INVITE Token مقابل USD هو $ -0.0007637949 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر INVITE Token مقابل USD هو $ -0.001128760278387538 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00035995217448163 -5.89% 30 يوم $ -0.0006692874 -11.64% 60 يوم $ -0.0007637949 -13.29% 90 يوم $ -0.001128760278387538 -16.41%

تحليل سعر INVITE Token (INVITE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر INVITE Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00572377$ 0.00572377 $ 0.00572377 24 ساعة مرتفع $ 0.00612707$ 0.00612707 $ 0.00612707 عالية طوال الوقت $ 0.0154728$ 0.0154728 $ 0.0154728 تغير السعر (1 ساعة) -0.36% تغير السعر (1يوم) -5.89% تغير السعر (7 أيام) -17.32%

معلومات سوق INVITE Token (INVITE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: