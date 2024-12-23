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سعر HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 375.52K . يتم تحديث سعر HYPR∞ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HYPERBOREAL INFINITY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 164.79K - تغيير سعر HYPERBOREAL INFINITY خلال اليوم هو +5.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.58M

أداء سعر HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HYPERBOREAL INFINITY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HYPERBOREAL INFINITY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HYPERBOREAL INFINITY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HYPERBOREAL INFINITY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.16% 30 يوم $ 0 -80.47% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HYPERBOREAL INFINITY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00385002$ 0.00385002 $ 0.00385002 تغير السعر (1 ساعة) -0.20% تغير السعر (1يوم) +5.16% تغير السعر (7 أيام) -2.92%

معلومات سوق HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: