سعر Huckleberry (FINN)
سعر Huckleberry (FINN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.47K. يتم تحديث سعر FINN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Huckleberry الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 247.57
- تغيير سعر Huckleberry خلال اليوم هو +1.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 71.53M
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خلال اليوم، كان سعر Huckleberry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Huckleberry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Huckleberry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Huckleberry مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.02%
|30 يوم
|$ 0
|-27.48%
|60 يوم
|$ 0
|+10.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Huckleberry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
+1.02%
-14.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FINN is Huckleberry's governance and reward token. It is a reflect token, meaning 1% of every FINN transaction is automatically shared among all FINN holders, proportional to their holdings. Huckleberry is a community driven AMM crosschain DEX built on Moonriver.
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